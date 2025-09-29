Toplantı, İl Başkanı İsmail Demir'in açılış konuşmasıyla başladı; ardından Genel Merkez yöneticisi Bahattin Sungur'un uzun süren ve dikkatle dinlenen konuşmasıyla devam etti. Divan toplantısında hem örgütlenme hedefleri hem de Türkiye'nin iç ve dış politikadaki tabloya ilişkin partinin çözüm önerileri ayrıntılı biçimde ele alındı.

İl Başkanı Demir: "Üye hedefimiz 50 bin, mücadelemiz adalet ve ahlak mücadelesidir"

Yeniden Refah Partisi Adıyaman İl Başkanı İsmail Demir, konuşmasında İsrail'in Gazze'de uyguladığı saldırılar nedeniyle duydukları öfkeyi dile getirirken, milli görüş hareketinin temel felsefesine ve teşkilat çalışmalarına ilişkin mesajlar verdi:

"İsrail zaliminin aylardır yaptığı zulüm karşısında günlerdir gözlerimize uyku girmiyor. Nefes almaktan, yemek yemekten, yaşamaktan utanıyoruz. Elindeki bombalar kinimizi öldürmeyecek. Belanı bulacağın gün çok uzak değildir.

Biz sadece 55 yıllık bir siyasi hareket değiliz; milli görüşü ve adil düzeni kendimize düstur edinmiş, bunu yaşam felsefesi haline getirmiş bir davanın neferleriyiz. Milli görüşün mayasında ahlak, liyakat, feraset ve merhamet vardır. Bu yüzden de kalbinde inanç, tarihine, örfüne, değerlerine sahip çıkma vardır."

Deprem sonrası sahada yürüttükleri çalışmalara da değinen Demir, örgütlenmede hedef büyüttüklerini söyledi:

"Adıyaman'da taziye, hasta ve esnaf ziyaretleri, STK buluşmaları ve üye çalışmaları yapıyoruz. Üye sayımız bugün itibarıyla 10 bin 510. Bu asla yeterli değil. İlk hedefimiz 20 bin, ardından 50 bin üyeye ulaşmak. Bu kutlu mücadelede sizlerle omuz omuza olmaktan gurur duyuyorum. Rabbim bizleri adaletten ve doğru yoldan ayırmasın."

Bahattin Sungur: "Cami halılarında başlayan dava, milli bağımsızlığın teminatıdır"

Yeniden Refah Partisi Genel Merkez Kurucu Teşkilat Başkanı ve MKYK Üyesi Bahattin Sungur, konuşmasına milli görüş tarihinden çarpıcı örneklerle başladı. Erbakan liderliğinde yürütülen mücadelenin yokluklar içinde başladığını vurgulayan Sungur, "Bugün sahip olduğumuz değerlerin ardında o mütevazı gayretler var" dedi:

"Bu dava cami halılarının altında yatarak bugünlere geldi. Yokluk içinde, inançla, kararlılıkla yürütülen bir davadır bu. Aksi halde Siyonizm yöneticini, milletvekilini, belediye başkanını satın alır, ürününe kota koyar, asgari ücretliyi açlığa mahkûm eder, seni düşünemez hale getirir. İşte bu yüzden milli görüş yaşamalı, nesilden nesile aktarılmalıdır."

"Her aileye bir icra dosyası düşüyor": Ekonomide çarpıcı tablo

Türkiye'deki ekonomik ve sosyal tabloya ilişkin sert eleştirilerde bulunan Sungur, icra dosyaları, cezaevi nüfusu, bağımlılık oranları ve toplumsal huzursuzluklara dikkat çekti:

"Bugün Türkiye'de 24 milyon icra dosyası var. Yani neredeyse her aileye bir icra dosyası düşüyor. İngiltere'de 90 bin kişi cezaevindeyken bizde bu sayı 416 bine ulaşmış durumda. Bu bir Yozgat, bir Rize nüfusu kadar insanın hapiste olduğu anlamına gelir. 10 milyon insanımız madde bağımlısı. Aile içi şiddet, toplumsal nefret, ekonomik çaresizlik hızla artıyor. Gençler umudunu kaybediyor. Bunlar sıradan rakamlar değil, çöküşün göstergesi."

Sungur, bu tabloyu değiştirmek için milli görüş zihniyetinin iktidara gelmesi gerektiğini vurguladı:

"Biz sadece üzülmek için değil, zulmü engellemek için varız. Peygamberimiz de mücadele etti, taşlandı, dikenlere bastı. Biz de mücadele edeceğiz. Milli görüş iktidara geldiğinde Türkiye'nin ekonomisi güçlenecek, adalet tesis edilecek, üretim seferberliği başlayacak."

"Çekiç gücü kovduk, İncirlik'i kapattık": Erbakan döneminden örnekler

Konuşmasının önemli bir bölümünde merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan dönemine dair örnekler veren Sungur, milli görüşün iktidarda olduğu dönemlerde dış politikada izlenen bağımsız çizgiye vurgu yaptı:

"1974 Kıbrıs Harekâtı sonrası Amerika ambargo uyguladığında, Erbakan Hoca İncirlik Üssü'nü kapattı. 1996'da hükümete ortak olduğunda 'Çekiç Güç'ü Türkiye'den kovdu. O dönem bir tane terör saldırısı olmadı. Çünkü kararlılık vardı. Bugün de aynı kararlılıkla hareket ettiğimizde siyonizm kaçacak delik arayacak."

Eğitimden ekonomiye geniş kapsamlı vaatler: "Önce ahlak ve maneviyat"

YRP MKYK Üyesi Sungur, partisinin iktidara gelmesi halinde atacağı adımları da detaylı şekilde anlattı. Eğitim politikalarından vergi düzenlemelerine, sanayi desteklerinden tarıma kadar çok sayıda başlıkta çözüm önerileri sıraladı:

Eğitimde ahlak ve maneviyatın temel alınacağını, gençlerin vatan, bayrak ve din sevgisiyle yetiştirileceğini belirtti.

Vergi sisteminde yeni vergi konulmayacağını, mevcut haksız vergilerin kaldırılacağını, üreticinin destekleneceğini ifade etti.

Tarımda kota ve kısıtlamaların kaldırılacağını, çiftçinin ürettiği her ürünün devlet güvencesinde olacağını söyledi.

Sanayide devletin yatırımcının yanında olacağını, fabrika kurmak isteyen herkese yer, su, elektrik ve sigorta desteği verileceğini belirtti.

Adalet sisteminde ayrım yapılmayacağını, Cumhurbaşkanı ile sade bir vatandaşın aynı hâkim karşısında eşit şartlarda yargılanacağını vurguladı.

"Bizim iktidarımızda 'önce ahlak ve maneviyat' olacak. Gençlerin yüzde 67'si fırsat bulsa yurtdışına gitmek istiyor. Bu tabloyu tersine çevireceğiz. Gençlerin umutla baktığı, emeğin karşılık bulduğu bir Türkiye inşa edeceğiz."

"Erbakan ismi duyulduğunda İsrail kaçacak delik arar"

Sungur konuşmasının sonunda partililere önemli mesajlar vererek, önümüzdeki aylarda yapılacak büyük kongreye güçlü katılım çağrısı yaptı:

"Bir Erbakan çıktı, cami halılarında yatarak bir dava inşa etti. Şimdi bizlere düşen, o mirası taşımak, Adıyaman'dan yeni Erbakanlar yetiştirmektir. Erbakan ismi duyulduğunda siyonizm fare gibi delik arayacak. O günleri hep birlikte göreceğiz. Yeter ki gayret edelim, çalışalım."

"Milli görüş yeniden iktidara gelecek"

Yeniden Refah Partisi İl Divan Toplantısı, konuşmaların ardından teşkilat değerlendirmeleri ve yaklaşan genel kongre hazırlıklarıyla devam etti. Partililer, 2025 ve sonrasına dair stratejik yol haritası çerçevesinde yeni hedefler belirledi.

Toplantı, katılımcıların "milli görüş yeniden iktidara gelecek" sloganları ve Filistin'deki saldırılara yönelik dayanışma mesajlarıyla sona erdi.

