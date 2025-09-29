Şeriban ÖZÇAKMAK - Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında gerçekleştirilen Kuyulu OSB Yönetim Kurulu Toplantısı'na Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Şükrü Alperen Göktaş, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu ve diğer yetkililer katıldı.

Toplantıda, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejisi doğrultusunda Adıyaman'da kurulacak Kuyulu OSB'nin imar planları ile kamulaştırma çalışmalarındaki son durum görüşülerek alt ve üst yapı çalışmaları değerlendirildi.

Vali Osman Varol toplantıda yaptığı açıklamada, "Adıyaman üretimine, ekonomisine ve istihdamına büyük katkı sağlayacak Kuyulu OSB'nin ülkemize, Adıyaman'ımıza ve tüm yatırımcılarımıza hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

Kaynak : PERRE