Şeriban ÖZÇAKMAK - Türk milliyetçilerini de Kürtleri de memnun edebilecek bir ortak başarının yakalanması gerektiğinin altını çizen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Ben Türk milliyetçilerine de çok saygılıyım. Ne Türk milliyetçilerini üzebilirim ne de Kürt düşmanı olabilirim. Bu ülkeyi benim kadar çok seven dünya kadar Kürt arkadaşım var. O yüzden Türk milliyetçilerini de Kürtleri de memnun edebilecek bir ortak başarı yakalanmalıdır" dedi.

"CHP, Barış Sürecine En Aktif Katkıyı Vermeye Devam Edecek"

Komisyonun harekete geçmediğini vurgulayan Özel, "Suriye'de bir takım gelişmeler olunca bu komisyonun önce kurulması geciktirildi, şimdi de zamana yayan, sadece dinleyen, harekete geçmeyen bir pozisyonu var. Oysa önümüzde Türkiye'yi demokratikleştirecek koca bir liste var. Bu listenin en başında hangi görüşten olursa olsun hasta ve tutuklu hükümlüler var, bu insanlarla ilgili hızlı bir düzenleme yapılması lazım. Ardından kayyumla ilgili düzenleme gerek. Bunlar niye Suriye'yi bekliyor, bizimle ilgili meseleler? İnfaz rejimi, dünya kadar cezaevlerinde yeni infaz düzenlemesi bekleyen insan var, bu konuda çalışma yapılması lazım. Hepsinin hızla düzenlenebilecek maddeleri var. Biz artık Meclis'in de açılmasıyla birlikte hızlı şekilde belli yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda da CHP en aktif katkıyı vermeye devam edecek" dedi.

"Süreci Kötü Yönetiyorlar"

Komisyonun vatandaşa doğru anlatılması gerektiğinin altını çizen Özel, "PKK'nın Avrupa'da bir lobi gücü var, Suriye, Irak ve İran'da Türkiye'nin başına dert olabilecek çok yerde etkinliği var. Şu an çözüm ümidi varsa inanın bundan kimse kaybetmez. Ben şöyle düşünemem burada; 'Partim zor durumda, ben bu komisyondan çekileyim, ben olmazsam bu süreç olmaz, bu süreci baltalayayım'... Bu süreç baltalandığında ne olacak? Yeniden kan akacaksa, yeniden şehit cenazesi gelecekse, Türkiye'nin paraları yeniden mermilere, bombalara gidecekse doğru değil ki bu. Aklı başında herkes destek açıklaması yapar ama endişeli olanların endişelerine şu yönüyle hak veriyorum. Süreci kötü yönetiyorlar, düne kadar en ağır sözleri söyleyenler, bugün öyle cümleler kuruyorlar, öyle travmalar yaratıyorlar ki bunu vatandaşa doğru anlatmıyorlar. Bunun vatandaşa doğru anlatılması lazım. Bu ülkeyi benim kadar çok seven dünya kadar Kürt arkadaşım var. O yüzden Türk milliyetçilerini de Kürtleri de memnun edebilecek bir ortak başarı yakalanmalıdır. Biz 'Millet İttifakı' değil, Türkiye ittifakıdır" ifadelerini kullandı.

"F-35 Meselesi Türkiye'nin Uğradığı En Büyük Haksızlıktır"

Geçtiğimiz günlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı görüşmeyle ilgili de açıklamalarda bulunan Özel, "Türkiye'de şöyle bir güçlük var. Bizim F-16'larımız var maalesef. Bunların modernizasyonunu dahi yapamadık, ABD buna dahi engel oldu. Bizim envanterimize 11-12 yıldır uçak girmiyor. Bu büyük bir zafiyet ve AK Parti'nin büyük bir başarısızlığı. Sana F-35'i vermiyorlarsa en acil çözüm Eurofighter almaktı. Buna Almanlar engel oluyordu. Ben söyledim, hatta Ekrem Başkan'dan da mektup yazdırdık, engel çıkartmasınlar diye. Almanya bu yasağı kaldırdı, çok sevindik. F-35 meselesi Türkiye'nin uğradığı en büyük haksızlıktır. Çünkü biz F-35 projesinin ortağıydık. Parası ödenmiş 6 tane F-35'imiz ABD'de hangarda duruyor, üstünde Türkiye bayrağı var. Onları bize vermiyorlar. Bu noktada üstüme ne düşüyorsa yaparım. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı bu konuda bana kendi partisinden bir bakana veya bir arkadaşına bilgi ve talimat veriyorsa ben bunu talimat kabul ederim, F-35'ler Türkiye'ye verilsin diye" ifadelerini kullandı.

