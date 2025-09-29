Şeriban ÖZÇAKMAK ­- Uzun yıllardır İsrail'in işgali altında olan Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla Adıyaman'da başlatılan nöbet her akşam devam ederken, Adıyamanlılar, umut taşıyan gemilere dualarıyla eşlik ediyor. Adıyaman Meydan Camisi önünde saat 20.00-21.00 arasında başlatılan nöbete, farklı kesim ve inanç ile felsefi kanaatlere sahip gruplardan, STK'lardan destek devam ediyor.

Vicdan nöbetinde, "Bir çatışmada, özellikle çocuklar ve kadınlar hedef alınıyorsa bu bir savaş değil, bir katliamdır. Sumud Filosu'nda farklı kesimlerden ve farklı ırklardan insanların olması aslında insanlığın ölmediğinin en net göstergesidir. Küresel Sumud Filosu Gazze'ye ulaşana kadar nöbetimiz sürecek" ifadelerine yer verildi.

Diğer yandan, Dr. Hüseyin Ali Tamer daha önce yaptığı açıklamada, "Global Sumud Filosu insanlığın ortak vicdanıdır. Her kesimden her inançtan insanın insanlık onurunu ayakta tutmak ve bunun mücadelesini vermek için hayatlarını riske ederek çıktıkları bu yolculukta bizim de karada denizdekilerin yaptığının bir benzerini ortaya koymamız lazım. Onun için her inançtan ve her kesimden vicdan sahibi insanımızı önümüzdeki 6-7 günlük Gazze'ye varma sürecinde Global Sumud Filosu'na destek amacıyla, her gece Adıyaman Meydan Camisi önünde saat 20.00-21.00 arası vicdan nöbetine bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.



