Gece boyu 4 noktada yangın



Besni’nin Yukarı Sarhan Mahallesi Bedirse Mevkii’nde dün gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle bağ, bahçe ve ormanlık alanlarda eş zamanlı olarak 4 farklı noktada yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



Besni İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerine kadar süren yoğun çalışmalar sonucu yangınları kontrol altına aldı. Yangında çok sayıda bağ ile çeşitli meyve ağaçlarının zarar gördüğü, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.



Terbizek’te 200 hektarlık alan zarar gördü



Besni’ye bağlı Taşlıyazı (Terbizek) köyü kırsalı ile Tut’un Yaylımlı (Sallak) köyü arazilerinde, Terbizek kavşağı karşısındaki dağlık ve ormanlık alanda öğle saatlerinde başka bir yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, geniş bir alana yayıldı.



İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, TOMA, jandarma, orman işletme personeli, 112 Acil Servis ekipleri ve belediyelere ait kepçeler sevk edildi. Alevlere karadan yapılan müdahaleye, 3 yangın söndürme helikopteri de havadan destek verdi.



Fıstık ve incir bahçeleri de yandı



Yangında fıstık bahçeleri, üzüm bağları ve incir bahçeleri zarar gördü. 200 hektarlık alanın kül olduğu olayda, çok sayıda zeytin ve çeşitli orman ağaçlarının da tahrip olduğu belirtildi.



Vali Varol: ‘Yerleşim yerlerine tehlike yok’



Yangın bölgesine gelen Adıyaman Valisi Osman Varol, AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, Besni Kaymakamı Ahmet Oğuz Aslan ve Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan, sahada yürütülen çalışmaları inceledi.



Vali Varol, yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

“200 hektarlık alan zarar gördü. Yerleşim yerlerine sıçrama tehlikesi bulunmuyor. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.”



Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü müdahale sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

