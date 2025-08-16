Rüzgar Yangının Yayılmasını Hızlandırdı



Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan anız yangını, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, tarım arazileri ve meyve bahçelerine sıçradı. Bölge halkı, yangının köylere doğru ilerlemesinden endişe duydu.



Havadan ve Karadan Yoğun Müdahale



Yangına Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi karadan müdahale etti. Arazi şartlarının zorluğu nedeniyle bölgeye yangın söndürme helikopteri yönlendirildi. Helikopter havadan su atarak alevlerin ilerleyişini durdurmaya çalışırken, itfaiye ekipleri de karadan yangını çevrelemeye çalıştı.



Yetkililer, hem havadan hem de karadan yapılan çalışmalar sonucunda yangının büyük oranda kontrol altına alındığını ancak Çimen Küme Evleri bölgesinde alevlerin tamamen söndürülmesi için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.



Çok Sayıda Ağaç Zarar Gördü



Yangında çok sayıda meyve ve zeytin ağacının zarar gördüğü, tarım alanlarının bir kısmının kül olduğu öğrenildi. Soğutma çalışmalarının ardından zarar tespitinin yapılacağı ifade edildi.



Yangının Nedeni Araştırılıyor



Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı. İlk değerlendirmelerde yangının anız yakma kaynaklı olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Kaynak : PHA