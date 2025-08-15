“Yürümek Bile Tehlikeli”

Vatandaşlar, “Araçlarımız her gün servise gidiyor, yürümek bile zorlaştı” diyerek isyan ediyor. Özellikle okul çevreleri ve ana caddelerdeki bu çukur ve bozuk zeminler, çocukların güvenliğini doğrudan tehdit ediyor.

Yağmur yağdığında ise çukurlar gölete dönüşüyor; ne suyun derinliği belli ne de içine düşenin hâli…

Belediyeden Ses Yok

Tüm bu şikâyetlere rağmen belediyeden henüz net bir açıklama yapılmadı. Adıyaman halkı, yolların artık “tadilat” değil, baştan aşağı yenilenmesi gerektiğini düşünüyor. “Bu yol sorunu seçimden seçime hatırlanmasın” diyen bölge sakinleri, yetkilileri göreve çağırıyor.

HABER: Mehmet Elçi