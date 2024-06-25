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Alınan bilgiye göre yangın , öğlen saatlerinde Yeni Besni Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Besni Kaymakamlığı binasında dumanlar yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından binanın giriş katında bulunan elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın 1 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını 1 saatlik çalışmayla söndürdü. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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