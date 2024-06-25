Alınan bilgilere göre kaza, Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi.

Atatürk Bulvarı üzerinde Altınşehir Mahallesi yönünde ilerleyen sürücüleri öğrenilemeyen 21 BK 786, 02 HD 683 ve 02 ABJ 139 plakalı otomobillerin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde yaralanan olmadığı tespit edildi. Kaza sonrası yol trafiğe kapanırken, araçların çekilmesiyle yol yaya ve araç trafiğine tekrardan açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak : PHA