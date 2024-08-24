Adıyaman Valisi Osman Varol ve Milletvekili Hüseyin Özhan, Besni ilçesine bağlı Burunçayır Köyü’nü ziyaret ederek, köy halkıyla bir araya geldi. Ziyaret sırasında köyde devam eden yeniden inşa süreci hakkında bilgi alan Vali Varol ve Milletvekili Özhan, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Vali Varol, köy halkının sıcak ve samimi karşılamalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Misafirperverlikleri için köy halkımıza teşekkür ediyoruz. İnşaatına başlanan yeni köy evlerimizin, vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz,” dedi.

Ziyaret, Burunçayır Köyü’nün yeniden inşası ve kalkınma sürecine katkı sağlanması adına atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak : PHA