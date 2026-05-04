Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Gaziantep ve Şanlıurfa’da etkili olan şiddetli fırtına sonrası bir açıklama yaparak geçmiş olsun dileklerini iletti. Bölgede meydana gelen olumsuz hava koşullarının ardından yaralanan vatandaşlara acil şifa dileyen Tutdere, afetin etkilediği illerle dayanışma mesajı paylaştı.

Neler Olmuştu?

Gaziantep ve Şanlıurfa'da dün öğle saatlerinde aniden bastıran fırtına, kısa sürede şiddetini artırarak hayatı olumsuz etkiledi. Gaziantep kent genelinde sağanak yağış, dolu, hortum ve şiddetli rüzgar etkili olurken, çok sayıda binanın çatısı uçtu, ağaçlar araçların üzerine devrildi. Derelerin taşmasıyla birlikte bazı bölgelerde sel meydana gelirken, araçlarda ciddi hasar oluştu.

Hortum Araçları Savurdu

Oğuzeli ilçesinde oluşan hortumun metrelerce savurduğu bir aracın sürücüsü yaralanırken, bazı kamyonların devrildiği öğrenildi. Kent genelinde çok sayıda kişinin yaralandığı, birçok noktada maddi hasar meydana geldiği bildirildi. Ekipler, hasar tespit çalışmalarını sürdürdü.

Şanlıurfa'da Can Kaybı

Şanlıurfa'da ise fırtınanın kopardığı güneş panelinin isabet ettiği bir öğretmen adayı hayatını kaybetti. Olay bölgede büyük üzüntüye neden olurken, kent genelinde çok sayıda okulda eğitime ara verildi.

Eğitime Ara Verildi

Her iki ilde de olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok okulda eğitime geçici olarak ara verildi. Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak : PERRE