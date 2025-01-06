Altyapıda Seferberlik: Çalışmalar Mahalle Mahalle İlerliyor

Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde mesai gözetmeksizin sürdürülen çalışmalar, vatandaşların mağdur olmaması adına hız kesmeden devam ediyor. Cumhuriyet, Yeni Mahalle, Esentepe, Petrol ve Karapınar mahallelerinde yama çalışmaları gerçekleştirilirken; Alitaşı, Sümerevler ve Karaali mahallelerinde ise altyapı yenileme çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürülüyor.

Başkan Tutdere Çalışmaları Yerinde İnceledi

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, altyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Depremin neden olduğu büyük hasarı gidermek için yoğun bir çalışma süreci yürütüldüğünü belirten Başkan Tutdere, tüm birimlerin seferber olduğunu ifade etti.

Çalışmaların sürdüğü mahallelerin ardından diğer bölgelerde de hızlı bir şekilde çalışmalara başlanacağını vurgulayan Başkan Tutdere, vatandaşlara sağlanan hizmetlerin artırılarak devam edeceğini belirtti.

"Şehrimizi Birlikte Yeniden İnşa Edeceğiz"

Başkan Tutdere, altyapı çalışmaları nedeniyle yaşanan sıkıntılar için vatandaşlardan özür dileyerek şunları söyledi:

“Kıymetli hemşehrilerim, altyapı çalışmalarımız nedeniyle yollarımızda ciddi sorunlar yaşandığını biliyoruz. Ancak ekiplerimizle birlikte bu sorunları gidermek ve çukurları kapatmak için büyük bir gayret içerisindeyiz. Mevsim koşulları elverdiği sürece Adıyaman’ın her köşesinde çalışmalarımızı sürdürecek ve yollarımızı en iyi şekilde ulaşıma uygun hale getireceğiz. Hepinizden verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Ancak sizden aldığımız güçle şehrimizi yeniden inşa edeceğiz. Birlikte ve dayanışma içerisinde bu zorlu süreçleri aşacağımıza inanıyorum.”

Kaynak : PHA