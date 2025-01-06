Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) ve Taşıt Sahiplerinin Yükümlülükleri Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS), taşıtların izlenebilirliğini sağlamak amacıyla uygulanan bir sistemdir. Bu sistem, vergi mükellefi olan tüm şirketlerin taşıtlarını kapsamaktadır. Taşıt sahiplerinin yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için, taşıtlarına TTB taktırmaları gerekmektedir. N2Mobil Takip Sistemleri A.Ş., UTTS kapsamında taşıt sahiplerine en hızlı ve kaliteli montaj hizmetini sunmaktadır. Özellikle, kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dâhil olan taşıtlara TTB taktırma yükümlülüğü taşıt sahiplerine aittir. N2Mobil, bu zorunluluğu en hızlı ve en verimli şekilde yerine getirmektedir. Kiralama Taşıtlarında TTB Takma Zorunluluğu Kiralama yoluyla edinilen taşıtlar da UTTS çerçevesinde TTB takma yükümlülüğüne sahiptir. Kiralama şirketlerinin, taşıtların yasal gereklilikleri yerine getirmesini sağlamak için montaj işlemlerini hızlı bir şekilde tamamlaması önemlidir. utts.n2mobil.com, kiralama firmalarına ve taşıt sahiplerine bu konuda uzman hizmet sunarak, taşıtların yasal gerekliliklere uygun olmasını garanti altına alır. N2Mobil’in sunduğu montaj hizmeti, kiralık araçlardan ticari araçlara kadar her türlü taşıt tipi için uyumlu ve hızlı bir şekilde uygulanır. Montaj İşlemlerinde Kalite ve Müşteri Memnuniyeti N2Mobil, 81 ildeki yetkilendirilmiş montaj noktalarında hızlı ve kaliteli montaj hizmeti sunmaktadır. Bu, taşıt sahiplerinin sistem üzerinden izlenebilirlik sağlama ve güvenlik önlemlerini alma konusunda yasal sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmelerine yardımcı olur. N2Mobil Takip Sistemleri A.Ş., kaliteli malzemeler kullanarak montaj işlemlerini yüksek standartlarda gerçekleştirir. Ayrıca, her müşteri için özel çözümler üretilir. 08503098887 numaralı çağrı merkezi ile montaj işlemleri hakkında bilgi alabilir ve destek talep edebilirsiniz.