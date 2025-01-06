Alınan bilgiye göre, Siverek ilçesi kırsal Keş Mahallesinde tarlada çalışan F.Ş. (23) ve L.C. (15), nereden ateşlendiği belirlenemeyen tüfek saçmalarının vücutlarına isabet etmesi sonucu yaralandı.

Çevredekileri ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak Siverek Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından jandarma ekipleri, tüfeğin kim veya kimler tarafından ateşlendiğini belirlemek için çalışma başlattı.

Kaynak : PHA