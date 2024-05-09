Başkan Tutdere, dün gece Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, 400 Yataklı Hastane, Otogar, Çelikhan, Malatya yolunda yaptığı asfalt serme işlemini yerinde inceledi. Adıyaman’daki bozuk yol ve toz sorununu çözmek için gece gündüz çalıştıklarının altını çizen Tutdere, “Belediyemiz Fen İşleri ekipleri tarafından 400 Yataklı Hastane, Otogar, Çelikhan, Malatya yolunun asfalt serme işlemini bu akşam tamamladık ve hemşehrilerimizi toz sorunundan kurtardık. Adıyaman Belediyesi olarak gece gündüz demeden çalışıyoruz. Kısa süre içinde mahallerimizde ve ara sokaklarımızda altyapı ve içme suyu şebekesi, yağmur suyu ve kanalizasyon şebekelerini bütün caddelerimizi tertemiz, pırıl pırıl hale getireceğiz. Vatandaşlarımız rahat olsunlar, biz Adıyaman’ımızı kısa süre içinde hak ettiği yere taşıyacağız.” dedi. Başkan Tutdere, mesai kavramı gözetmeden çalışan Belediye ekiplerine de teşekkür etti.

Kaynak : PHA