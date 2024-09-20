Adıyaman Belediyesi, 21 Eylül Dünya Temizlik Günü ve Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında yarın (20 Eylül Cuma) günü saat 10.00’da Büyük Temizlik Seferberliği başlatacak. Ses getirecek seferberlikte Başkan Tutdere, muhtarlar, belediye personeli ve halkla birlikte süpürgeyle sokakları süpürecek.

Halkın yoğun katılım göstermesi beklenen etkinlikle ilgili olarak açıklamada bulunan Başkan Tutdere, “Yarın hep birlikte Adıyaman’ı daha temiz bir hale getirmek için sokaklara iniyoruz. Temiz ve güzel bir şehir için el ele verip çalışacağız. Tüm hemşehrilerimi bu anlamlı etkinliğe katılmaya davet ediyorum.” dedi.

Yarın, 20 Eylül Cuma günü saat 10.00’da başlayacak olan temizlik seferberliği Yeşilyurt Mahallesi Tofaş Yolu’ndan başlayacak, Hısn-ı Mansur ve Malatya Caddesi boyunca devam edip Kerge Kavşağı’nda sona erecek.



Kaynak : PHA