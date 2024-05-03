Meclis Toplantı Salonunda Belediye Başkanı Tutdere başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 18’i ek gündem olmak üzere 28 madde oy çokluğu ile karara bağlandı.

“Halk Ekmek Fabrikası, Hazır Beton Santrali, Kentin İhyası Komisyonu”

Meclis Toplantısında, Halk Ekmek Fabrikası ve Hazır Beton Santrali ve Beton Analiz Laboratuvarı, aşevi, ihtiyacı olan mahallelerde kreş ve taziye evi kurulması kararlaştırıldı. Ayrıca, deprem sonrasında inşa ve yerinde dönüşüm çalışmalarını hızlandırmak ve denetlemek amacıyla da Kentin İhyası ve Planlaması Komisyonu kurulması karara bağlandı.

“Kamusal Alanlarda İnternete Ücretsiz Erişim”

Toplantıda bir başka öne çıkan karar ise muhtarların da yararlanacağı biçimde, kamusal alanlarda internet erişimi kararı oldu.

“Vaatlerimizi Yerine Getiriyoruz”

Toplantı sonrasında açıklamada bulunan Başkan Tutdere, “Seçim sürecinde söz verdiğimiz vaatlerimizi tek tek yerine getiriyor ve kentimizde yaşamın normale dönmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu kapsamda ekmek kuyruklarına son vermek için Halk Ekmek Fabrikamızı, Hazır Beton Santrali ve Beton Analiz Laboratuvarımızı kuruyoruz. Deprem sonrası inşa çalışmalarını hızlandırmak ve denetlemek üzere ‘Kentin İhyası Komisyonu’nu hayata geçiriyoruz. Aşevimizi kuruyor, ihtiyaç olan mahallelerde yeni taziye evleri ile kreşleri açıyoruz. Kamusal alanlarda gençlerimiz için ücretsiz internet erişimi altyapısını hayata geçiriyoruz. Muhtarlarımıza bilgisayar, yazıcı ve internet altyapısı desteği sağlıyoruz” diye konuştu.

Kaynak : PHA