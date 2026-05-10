Adıyaman Belediyesi ile hayırsever iş insanı Abdülgani Binici'nin katkılarıyla Yeni Mahalle'de yapımı tamamlanan Sırrı Süreyya Önder Parkı ve Okuma Salonu'nun açılış töreni yoğun katılımla gerçekleştirildi. Açılış programında açıklamalarda bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, hem Sırrı Süreyya Önder'in anısını yaşatmanın hem de şehre yeni bir yaşam alanı kazandırmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

'Adıyaman'da Adını Yaşatacağız'

Başkan Tutdere açıklamasında,'Bugün, 3 Mayıs 2025 tarihinde aramızdan ayrılan Adıyaman'ın ve Türkiye'nin sevgilisi Sayın Sırrı Süreyya Önder'in anısına yapmış olduğumuz parkın açılış programındayız. Bugün hem Anneler Günü hem de vefatının birinci yıl dönümünde, Adıyaman'ımızda doğduğu topraklarda onun adını yaşatmak ve sonsuza kadar ayakta tutmak adına bu parkı açıyoruz' ifadelerini kullandı.

Başkan Tutdere, parkın sadece bir yeşil alan olmadığını vurgulayarak, 'Burası hem Sayın Sırrı Süreyya Önder'in ismini taşımasıyla hem de okuma salonlarıyla, oyun alanlarıyla şehrimizin önemli bir merkezi olacak' dedi.

'Adıyaman Değerlerine Sahip Çıkıyor'

Adıyaman'ın kültürel ve siyasi değerlerine sahip çıkmaya devam edeceklerini belirten Başkan Tutdere, 'Adıyaman Belediyesi olarak Adıyaman'ımızın değerlerine sahip çıkmaya, güzelliklerini Türkiye'ye ve dünyaya anlatmaya devam edeceğiz. Onun siyasetteki duruşu, birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe yaptığı katkılar bizim için çok kıymetlidir' dedi.

'Bu Eser Halkımıza Emanet'

Başkan Tutdere, parkın Adıyaman halkına emanet olduğunu vurgulayarak, 'Bu isim ve bu eser, bu park bundan sonra Adıyaman halkına emanet. Halkımız sahip çıkacak ve burayı koruyacak. Hep birlikte yaralarımızı sarıyoruz. Kentimiz gün geçtikçe iyileşiyor' ifadelerini kullandı.

'Adıyaman Düştüğü Yerden Kalkacak'

Deprem sonrası sürece de değinen Başkan Tutdere, Adıyaman'ın yeniden ayağa kalktığını belirterek, 'Adıyaman Belediyesi olarak bütün gücümüzle, enerjimizle halkımızla beraber yaraları sarıyoruz. Şehir düştüğü yerden kalkacak ve yolculuğuna devam edecek. Adıyaman halkıyla, birliğiyle beraber yoluna devam edecek' dedi.

Başkan Tutdere'den 'Anneler Günü' Mesajı

Konuşmasında Anneler Günü'ne de değinen Başkan Tutdere, depremde hayatını kaybeden anneleri rahmetle anarak, 'Özellikle deprem sonrasında bu topraklarda yeniden yaşamı var eden tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum, ellerinden öpüyorum. 6 Şubat'ta yitirdiğimiz tüm annelerimize de Allah'tan rahmet diliyorum' dedi.

'Adıyaman Kardeşliğin Şehridir'

Adıyaman'ın birlik ve beraberlik şehri olduğunu vurgulayan Tutdere, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

'Adıyaman'ımız kardeşliğin şehridir, birliğin şehridir. Bu tür eserlerle bunu perçinlemiş olacağız. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun.'

Kaynak : PERRE