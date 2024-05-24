Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere halk arasında sebepsiz yere işçi çıkarılıyor söylemleri üzerine Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti'ne konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere, seçim öncesi saha çalışmalarında belediyede çalışan hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayacaklarını belirttiklerini anımsattı.

Seçildikten sonra işe alınanlar ile yaptığımız çalışmada 22 Mart’ta ve 29 Mart’ta yani seçim çalışmalarının, kampanyaların yürütüldüğü dönemde, hatta seçime iki gün kalası YÖREM Şirketi ve Spor Derneği üzerinden işçi alındığını tespit ettiklerini kaydeden Başkan Tutdere, "Bizde ilkesel bir karar aldık ve 1 Mart ve 31 Mart arasında yapılan alımlardaki işçi kardeşlerimizin güvenlik soruşturmaları yapılmadığını evrak eksiklerinin olmasından dolayı 56 işçi arkadaşımızın iş akitlerini fesh ettik. Bu 56 arkadaşımızın 7 tanesinin güvelik soruşturması olumsuz geldiği için, 49 arkadaşımızın da işe alımlarının usule aykırı olduğu için iş akitlerini fesh ettik. Çıkanlardan çoğu 1 -2 yıla aşkındır çalışmış ama her ne hikmetse son 2 günde işe alımı yapılmış. Fesh ettiğimiz işçi arkadaşlarımızın içleri rahat olsun durumlarını yeniden değerlendireceğiz güvenlik soruşturmaları yapılmadığı için evraklar eksik olduğu için böyle bir karar aldık, bizim anlayışımızda seçim öncesinde ne demişsek seçimden sonra da aynı noktadayız. Kimsenin ekmeğiyle oynama gibi bir niyetimiz yok, ama şunun da altını çizeyim Adıyaman belediyesi bütün işçileri ile, emekçileri ile, memuruyla, bürokratıyla çalışmak zorundadır" diye konuştu.

"Çalışanlarla yola devam ederiz ama çalışmayıp da işini yapmayan, görevini aksatanların da kesinlikle gözünün yaşına bakmayız" diyen Başkan Tutdere, "Herkes işini yapacak, herkes görevini yapacak, çünkü Adıyaman’ın başka şekilde toparlanma şansı yoktur. Bu kenti başka şekilde ayağa kaldıramayız. Biz işçilerimizin de memurlarımızın da bütün belediye çalışanlarımızın da hepsi ile birlikte büyük bir aileyiz. Adıyaman Belediyesi bünyesinde dayanışma içinde olacağız hep birlikte halkımıza hizmet edeceğiz" dedi.

"BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"

Adıyaman Belediyesi’nde personel giderlerinin yasa gereği bütçe giderlerinin yüzde 40’ını aşmaması gerektiğini ifade eden Başkan Tutdere, "Şu anda bizim yapmış olduğumuz hesaplamalara göre çalışanların giderleri bütçenin yüzde 42.5’ine denk geliyor" dedi.

Adıyaman Belediyesi bünyeisnde İstihdam Ofisi de kurduklarını belirten Tutdere, "Bize gelen müracaatları tamamının kayıtlarını alıyoruz, mesleklerinden tutun becerilerine kadar bütün özelliklerini kayıt altına alıyoruz. Özel sektörle, OSB ile, Ticaret Sanayi Odası ve buradaki çalışan büyük firmalarla irtibata geçerek bize gelen müracaatları da oraya yönlendirmek suretiyle onların da taleplerini alıp karşılaştırma yaparak buraya gelen kardeşlerimize de bu şekilde yardımcı olmaya da çalışıyoruz, Adıyaman Belediyesinde belki işe alamayacağız ama diğer kuruluşlarda istihdamlarını sağlamalarında rol oynayacağız" diye konuştu.