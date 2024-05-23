İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu başkanlığında Ankara AFAD’da düzenlenen “Depremden en çok etkilenen illerin iyileştirilmesi” ile ilgili değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Tolantıyı değerlendiren Adıyaman Valisi Osman Varol,"Toplantıda, ilimizde yapımı devam eden kalıcı deprem konutları başta olmak üzere, yapımı tamamlanan konutların teslim süreçleri, geçici barınma merkezleri ile ilimizin ihtiyaç ve talepleri hakkında değerlendirmelerde bulunduk. İlimizdeki projelere ve yapımı devam eden kalıcı deprem konutlarının bir an önce tamamlanarak vatandaşlarımıza teslimi noktasında her türlü destek ve katkıyı veren Sayın Bakan Yardımcımıza ve AFAD Başkanlığımıza teşekkür ediyoruz.” İfadelerine yer verdi.

Kaynak : PHA