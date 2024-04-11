Altınşehir Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde, Başkan Tutdere eşi Emral Tutdere ile birlikte vatandaşı karşıladı. Adıyaman Süryani Metropolitliği Mor Pavlus Kilisesi Metropoliti Ğriğoriyos Melki Ürek’in de katıldığı buluşmada konuşan Başkan Tutdere, seçimden önce de ifade ettikleri gibi din, dil, görüş ayırmaksızın Adıyaman’a hizmet vereceklerini söyledi. Tutdere, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Belediyemizin kapıları her zaman hepinize açık olacak. İnşallah daha güzel bayramlarda, daha güzel ortamlarda birlikte ve beraber olacağız. Yaralarımızı hep beraber saracağız. Bir kez daha 6 Şubat’ta yitirdiğimiz bütün canlarımıza rahmet diliyoruz, yakınlarına sabırlar diliyoruz. Adıyaman birlikte yaralarını saracak, birlikte düştüğü yerden kalkacak.”

Haber: Yusuf Işık/ Adıyaman PHA

Kaynak : PHA