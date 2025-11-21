Adıyaman Belediyesi tarafından kent merkezinin en yoğun noktalarından biri olan Gölebatmaz Caddesi'nde, depremde hasar gören çarşıdaki eski asbestli içme suyu hatları tamamen kaldırılarak yerine dayanıklı ve insan sağlığına uygun polietilen borular döşeniyor. Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Ali Çoktaşar ve Fen İşleri Müdürü İsmail Kara'dan yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

Esnaftan Yoğun İlgi

Saha incelemesi sırasında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Tutdere, hem projeyi anlattı hem de bölge sakinlerinin taleplerini dinledi.

'Çalışmalar, Kayıp-Kaçak Sorununa Son Verecek'

Başkan Tutdere, altyapı çalışmaları tamamlandığında bölgeye sağlıklı ve temiz içme suyunun ulaştırılacağını belirterek şunları söyledi:

'Eskisaray Mahallesi Gölebatmaz Caddesi'nde uzun yıllardır kullanılan ve deprem sonrası hasar gören asbestli içme suyu hatlarını tamamen yeniliyoruz. Sağlıklı ve dayanıklı polietilen borularla yapılan bu dönüşüm, bölgede yaşanan kayıp-kaçak sorunlarını ortadan kaldıracak. Esnafımız ve vatandaşlarımız artık daha temiz, güvenli ve düzenli bir içme suyu hizmetine kavuşacak. Bu süreçte sabır ve destek gösteren tüm esnaflarımıza ve sahada özveriyle çalışan ekiplerimize teşekkür ediyorum.'

