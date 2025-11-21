Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte kent genelinde ağaç bakım ve budama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Özellikle yaşlı ve yüksek dallara sahip, olumsuz hava koşullarında risk oluşturabilecek ağaçlarda planlı tıraşlama işlemleri yapılıyor.

Çalışmalar, araç ve yaya güvenliğinin öncelikli olduğu cadde ve bulvarlarda titizlikle yürütülüyor. Belediye ekipleri, şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgârların neden olabileceği kırılma ve devrilme risklerini en aza indirmeyi hedeflerken, kent genelindeki süs bitkileri ve bodur ağaçlarda da forma düzenlemeleri gerçekleştiriyor. Böylece güvenlik ve estetiği kapsayan bütüncül bir bakım süreci uygulanıyor.

'Riskleri Azaltıyor, Estetiği Güçlendiriyoruz'

Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, ekiplerin sahada büyük titizlikle çalıştığını belirterek şunları söyledi:

'Vatandaşlarımızın güvenliği bizim için her zaman öncelikli. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz, kış hazırlıkları kapsamında ağaçlarda gerekli bakım ve budama çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle yoğun trafik olan bölgelerde risk oluşturan ağaçlarda yapılan budamalarla olası tehlikelerin önüne geçmeyi amaçlıyoruz. Kent estetiğini güçlendirmek ve hemşehrilerimizin güvenliğini sağlamak için çalışmalarımız aralıksız devam edecek.'

Kaynak : PERRE