Yaklaşık 15 yıldır fotoğrafla uğraşan Meral Göksu Sağdıç, kişisel ikinci sergisini 'Azura' adıyla Adıyaman'da açtı. Daha önce Malatya'da Mahsat Yönetim Kurulu'nun desteğiyle ilk sergisini, ardından Adıyaman Fotoğraf Topluluğu (AFOT) misafirperverliğiyle ikinci sergisini açan Sağdıç, bu kez farklı bir çalışma anlayışıyla sanatseverlerin karşısına çıktı. Sanatçı, yalnızca fotoğraflarını değil, taşlar üzerine yaptığı çizimleri de aynı sergide bir araya getiriyor.

Serginin diğerlerinden farklı olarak hem fotoğraflarını hem de taşlara yaptığı çizimleri bir arada sunduğunu belirten Sağdıç, 'Yaklaşık 15 senedir fotoğrafla uğraşıyorum. Bu kişisel olarak ikinci sergim. Yalnız diğer sergilerden farklı bir yönü var. Sadece fotoğraf değil, burada taşlara çizdiğim çizimlerimle birlikte hem fotoğraf hem taş çalışmalarımı aynı anda sergiliyorum. Çizimle ilgili bir yeteneğim olmadığı için fotoğraflarımın ön plana çıkmasını istedim. O yüzden aynı sergide ikisini buluşturdum. İlk sergimi Malatya'da Mahsat Yönetim Kurulu olarak açtım. İkincisini AFOT'un misafirperverliğiyle, sağ olsunlar, Adıyaman'da açıyorum' dedi.

Çizim yeteneğinin sınırlı olduğunu söyleyen Sağdıç, bu nedenle fotoğraflarının daha ön planda olmasını istediğini, ancak her iki üretim biçimini de buluşturmanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını ifade etti.

Serginin adının 'mavi değerli taş' anlamına gelen Azura olduğunu belirten Meral Göksu Sağdıç, taş çizimlerine başlama hikâyesini şöyle anlattı:

'Çekmek istediğim kareyi yakalayamadığım zaman, 'Bunu çizebilirim' düşüncesiyle taşlara yöneldim. Özellikle çekemediğim keçi fotoğrafını eve gidince çizebilirim dedim. Keçiye en uygun ortamın taş olduğunu düşündüm. Kağıda çizseydim belki bu kadar anlamlı olmayacaktı, taşı ve keçiyi bir bütün olarak gördüm.'

Sağdıç, gündelik hayatta önemsiz görülen bir taşın bile sanata dönüşebileceğini vurgulayarak, 'Sergimde 29 adet taş çizimi var. Aynılarının fotoğrafları da bulunuyor. Sergi 3 gün sürecek. Hem tanıtım amaçlı, hem de insanlar görsünler istiyorum. Ben daha çok kadınlara örnek olmak istiyorum. Normalde yolda gördüğümüz bir taşı önemsiz diye düşünürler ama onun üzerine bir sanat işlenebilir. Hiç resim yeteneğim olmamasına rağmen taşı değerlendirebildiğimi düşünüyorum. Konuşarak kendimi ifade eden biri değilim ama çizimlerle ve fotoğraflarla kendimi anlatabiliyorum. Bunun birçok insana örnek olmasını istiyorum' dedi.

Adıyaman'da üç gün boyunca ziyarete açık olacak sergi, hem tanıtım amacı taşıyor hem de kadınlara ilham vermeyi hedefliyor.

