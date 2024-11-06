Başkan Tutdere ve beraberindeki heyet, sürdürülebilir ulaşım teknolojilerini yerinde incelemek amacıyla Çin’de çeşitli temaslarda bulunuyor.

Otonom Toplu Taşıma Araçları İncelendi

Heyet, dün CRRC firmasını ziyaret ederek yeni nesil otonom sürüşlü toplu taşıma araçlarını inceledi. Bugün ise Yibin Belediyesi'ne geçerek şehrin ulaşım projeleri ve iki şehir arasındaki iş birliği olanakları üzerine görüşmelerde bulundu. Heyetin ziyaretinin ana odak noktası, şehirlerin sürdürülebilir ulaşım alanında edindiği deneyimleri paylaşmak ve Türkiye ile Çin arasında yerel yönetimler düzeyinde iş birliği geliştirmek oldu.

Başkan Tutdere’den Kardeş Şehir Teklifi

Görüşme sırasında Başkan Tutdere, Adıyaman ile Yibin’in kardeş şehir olması yönünde bir teklif sundu. Yibin Belediye Başkanı Liao Wenbin, bu teklifi memnuniyetle karşıladığını belirterek iki şehir arasında dostane ilişkilerin gelecekte daha da güçleneceğini ifade etti. Başkan Tutdere ise misafirperverliklerinden dolayı Wenbin ve ekibine teşekkür ederek, Adıyaman ve Yibin arasında kurulacak kardeş şehir ilişkisi ile ekonomik ve kültürel bağların güçleneceğini vurguladı.

Başkan Tutdere ve beraberindeki heyet, Çin gezisi kapsamında sürdürülebilir şehircilik ve ulaşım alanında incelemelerine devam edecek.

Kaynak : PHA