Haber: Yusuf Işık-PHA

Adıyaman Belediyesi ekipleri, 6 Şubat depremlerinden sonra büyük yıkıntıya uğrayan kentte, toz problemine ve görüntü kirliliğine neden olan enkaz ve moloz yıkıntılarını kaldırmak için çalışmalarını başlattı. Valilik işbirliğinde yapılan çalışmanın ilki Atatürk Bulvarında başlatıldı.

Ardından Atatürk Caddesi, Gölbaşı, 9 Eylül, Harıkçı, Cumhuriyet, Eski Kâhta, Bozbey Caddelerinde devam edecek çalışmalarla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, “Kentimizin en büyük problemlerinden biri enkaz ve moloz yıkıntılarının oluşturduğu toz ve görüntü kirliliği. Valiliğimiz işbirliğinde bu soruna son vermek için ana arterlerde enkaz temizleme ve malzeme serimi çalışmalarını başlattık. Atatürk Bulvarında başlattığımız çalışma ana arterlerde devam edecek, daha sonraki aşamada da sokak aralarında çalışmamızı sürdüreceğiz. Kentimizi kangren haline dönen toz ve görüntü kirliliğinden kurtaracağız.” diye konuştu.

Kaynak : PHA