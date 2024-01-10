Gazetecilerin haklarını ve hukukunu düzenleyen yasa 10 Ocak 1961 tarihinde çıkınca işverenlere getirilen yeni sorumluluklara tepki olarak gazete çıkarmadılar. Patron tekelini, o dönemin çalışan gazetecileri bir araya gelerek ambargoyu kırdılar, halkın sesinin kesilmesinin önüne geçtiler. Türk halkını gazetesiz bırakmadılar, böylece halkın sesinin kısılmasının önüne geçtiler. Emekçilerin bu gayreti, bu mücadelesi yıllardır ülkemizde Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlanıyor.

GAP Gazeteciler Birliği Başkanı Kıymaz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki, bizler yani 6 Şubat depremine maruz kalan, depremin ağır etkilediği Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep’in İslâhiye, Nurdağı ilçelerinde görev yapan arkadaşlarımızın bu bayram dahil hiç bayram kutlayamıyor, sevinemiyorlar. Burada, bu bölgede yaşanan kıyameti andıran facianın olduğu yerde 33 gazeteci arkadaşımızı depremde şehit verdik, kaybettik. Birçok gazeteci enkazdan zor hayatını kurtardı, yakınlarını kaybetti, birçoğunun kulaklarında hala enkaz altındaki çığlıkların yankısı sürüyor." dedi.

Kıymaz açıklamasında Gazze'deki İsrail saldırılarında hayatını kaybeden gazetecilere de değinerek, "Bu acıyla tutunmaya çalışırken, 7 Ekimde patlak veren Gazze olayıyla dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş deprem akabinde Gazze katliamına tanık oluyoruz. Gazze’den dünyaya haber ulaştırmaya çalışan 186 basın emekçisi arkadaşlarımızı meslektaşlarımızı İsrail saldırılarında kaybettik." ifadelerini kullandı.

GAP Gazeteciler Birliği Başkanı Kıymaz açıklamasına şöyle devam etti:

"Evet, bu gün Türkiye’de; Türk basını için çok önemli bir gün, bayram günü ama içimiz buruk kutlayamıyoruz. Bu ortamda zorlukların gölgesinde yılmadan bıkmadan hayata tutunmaya çalışan özellikle deprem bölgesindeki çalışan gazeteci meslektaşlarım başta olmak üzere, bütün çalışan gazetecilerin gününü kutluyor, sağlık huzur ve mutluluklar diliyorum."

Kaynak : PHA