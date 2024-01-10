Adıyaman Merkez Yenipınar Camii'nde Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyeti tarafından, 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren Adıyamanlı 17 gazeteci için mevlit okundu. Kentte gazetecilik yapan yerel ve ulusal basın temsilcileri ile Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Aslan, GAP Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkanı Mehmet Cihan Akbilek ve çok sayıda kurumun basın temsilcilerinin katıldığı mevlit, öğle namazından önce gerçekleştirildi.

AGAD tarafından düzenlenen ve Adıyaman Müftüsü Dr. Mevlüt Haliloğlu'nun duasını yaptığı mevlide, depremde hayatını kaybeden gazetecilerin yakınları, MHP İl Başkanı Ali Önat, Saadet Partisi İl Başkanı Haşim Asnuk, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ziya Başaran, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Şirik, Adıyaman Barosu Başkanı Bilal Doğan, Kültür ve Turizm İl Müdürü Abuzer Gelse, Adıyaman Belediye Başkan Vekili Ramazan Oruç, ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, Belediye Basın Müdürü İshak Yıldız, Ülkü Ocakları Adıyaman İl Başkanı Mehmet Ertürk, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ve çok sayıda STK temsilcisi ile vatandaşlar katıldı.

Mevlit töreni sonrası bir açıklama yapan Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Aslan, “Bugün 10 Ocak çalışan gazeteciler günü dolayısıyla 6 Şubat depreminde vefat eden meslektaşlarımızın anısına mevlit okutuyoruz. 6 Şubat depreminde Türkiye genelinde 25 gazeteci, Adıyaman genelinde 17 meslektaşımız vefat etti. Onların hepsine tekrardan Allah rahmet eylesin diyoruz. 6 Şubat depreminde, yerel basının ne kadar önemli olduğunu, yerel basının bir memleket için vazgeçilmez olduğunu tekrar görmüş olduk ama acı çok büyük acılar yaşayarak gördük. Çünkü günlerce Adıyaman’ın adı yaygın medyada ulusal medyada hiçbir zaman söylenmedi. 6 gün boyunca Adıyaman’da deprem oldu insanlar bilmedi. Çünkü yerel basındaki meslektaşlarımızın büyük çoğunluğu vefat etti. Kalanların da ekipmanı, yerleri hepsi gitmişti. Ondan dolayı özellikle Adıyaman’da yaşayan STK’ların, sivil toplum kuruluşlarının, siyasilerin bir daha fark etmelerini istiyoruz. Vefat eden tüm meslektaşlarımıza Allah rahmet eylesin. İlk günden beri acılarını bir tarafa bırakıp Adıyaman için durmaksızın çalışan tüm meslektaşlarımın da 10 Ocak gününü kutluyorum diyeceğim ama içtenlikle diyemiyoruz. İnşallah bundan sonra bu acıları yaşamadan bu süreci devam ettiririz.” dedi.

Kaynak : PHA