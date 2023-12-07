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Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç esnaf ziyaretlerine aralıksız devam ediyor.

Tarihi Çarşı esnaflarıyla bir araya gelerek sorunlarını yakından takip eden Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç kurduğu samimi bağ ile esnafların taleplerine çözüm bulmaya çalışıyor.

Yoğun bir şekilde devam eden çalışma temposuna rağmen vatandaşları yalnız bırakmayan Başkan Kılınç ”Memleketimizin ekonomisinin bel kemiği olan esnafımız bizim için çok değerli ,bugün Tarihi Çarşımızdaki esnaf kardeşlerimizi ziyaret ederek, hasbihal ettik. Sağ olsunlar bizleri güler yüzlü ve sıcak bir şekilde karşıladılar, kendilerine hayırlı, bereketli işler diliyorum. Bizler her koşulda esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.



Kaynak : PHA