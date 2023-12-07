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Adıyaman’ın daha iyi yerlere gelebilmesi için büyük çaba sarf eden başta Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç olmak üzere Adıyaman Belediyesi Müdürlükleri, şehrin birçok farklı noktasında çalışmalarına devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi, şehir genelindeki temel yollarda, ana caddelerde ve sokaklarda peyzaj çalışmalarını sürdürerek şehre yeni bir görünüm kazandırmaya odaklanıyor.

Alt yapı ve üst yapı bakımlarının yanı sıra, Adıyaman Belediyesi şimdi de kavşaklarda ve refüjlerde estetik görünümler sağlamak için peyzaj çalışmalarını hızlandırıyor. Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Tüvtürk Kavşağı'nda şehrin estetiğini artırmak ve daha fazla yeşil alan yaratmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yeşil alanlara ve şehir yaşamına değer veren Adıyaman Belediyesi, ağaçlandırma ve çiçeklendirme çalışmalarıyla Adıyaman'ın her köşesinde temiz ve modern bir görüntü oluşturmayı amaçlıyor. Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, şehrin alt yapı, üst yapı ve şehrin estetiğini önemsediklerini vurgulayarak, cadde ve sokaklarda ortaya çıkan güzel manzaraların kendilerini memnun ettiğini belirtti. Başkan Kılınç, Adıyaman'ı yeşil bir çevreyle donatma hedefleri doğrultusunda şehrin her noktasında benzer çalışmaların devam edeceğini ifade etti.



Kaynak : PHA