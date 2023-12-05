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Hayırseverler tarafından Adıyaman Yeşilyurt Mahallesinde yapımı devam Ramazan Fidan Cami’nin alt yapı çalışmalarını yürüten ASKİM ekiplerinin çalışmalarını, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç yerinde inceledi.

Hayırsever vatandaşlar tarafından başlatılan Cami inşaatının alt yapı çalışmalarını inceleyerek hayırsever vatandaşların yaptığı hayır karşısında şükranlarını dile getiren Başkan Kılınç, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çalışmaların gerçekleştirildiği inşaat alanını gezen Başkan Kılınç, “Hayırsever vatandaşlarımız tarafından Adıyaman Yeşilyurt Mahallesinde Ramazan Fidan Cami inşaatı başlatılmıştı. Bizler de üzerimize düşeni yaparak altyapı çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Böylesi güzel bir hayır gerçekleştirdikleri için hayırsever vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. ASKİM ekiplerimizin yürüttüğü çalışmaları yerinde incelemek ve ne aşamada olduklarını görmek için inşaat alanını ziyaret ettik. Yakın zamanda Ramazan Fidan Camimizin ibadete açılması için bizlerde elimizi çabuk tutarak alt yapı çalışmalarını bir an önce bitirmeyi hedefliyoruz.” sözlerini dile getirdi.



Kaynak : PHA