Tahmini Okuma Süresi: dakika

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, "Dünya Kadın Hakları Günü vesilesiyle, kadınların toplumsal, ekonomik ve siyasi alandaki katkılarına ve haklarına verdiğimiz değeri bir kez daha vurgulamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Kılınç'ın açıklamaları şöyle:

Kadınların her alanda var olmaları, toplumumuzun kalkınması ve ilerlemesi için kritik bir öneme sahip. Sizin önderliğinizde gerçekleşen projeler ve destekler bu önemi vurguluyor ve kadınların potansiyelini ortaya çıkarmak adına atılan adımları gözler önüne seriyor.

Bu anlamlı günde kadın haklarına verdiğiniz destek, eşitlik ve adalet mücadelesindeki kararlılığınız için sizi tebrik ediyorum. Adıyaman'da kadınların daha da güçlenerek toplumsal yaşamın her alanında etkin rol alacaklarına olan inancım tam.

Bizler çıktığımız bu yolda, dün olduğu gibi bugün ve yarın da annelerimiz, eşlerimiz, kızlarımız ve kardeşlerimiz olarak büyük bir şefkat ve özveriyle yanımızda olan kadınlarımızın attığı her adımda yanlarında olmayı sürdüreceğimizi, her türlü hak ve hürriyetlerini koruyacağımız gibi yaptığımız tüm projelerde yine birlikte hareket edeceğimizin teminatını veriyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nü kutluyor, kadınlarımızın hayatın her alanında daha güçlü bir şekilde yer alması dileğiyle saygılarımı sunuyorum.



Kaynak : PHA