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Adıyaman Gençlik Merkezi ve Genç Kızılay öncülüğünde çeşitli STK’ların katılımı ile düzenlenen tanışma programında saha çalışmalarında gönüllülük bilinci ile kalplere dokunan gençler yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar değerlendirdi.

“Gönüllülük hiçbir beklenti içine girmeden, bir karşılık gözetmeden yapmaktır.” diyen İl Müdürü Fikret Keleş, şöyle devam etti: “Gönüllülük ‘almadan verme’ ahlakıdır. Dayanışmanın en net halidir. Çünkü gönüllülük anlamlar, faydalar üretme çabasıdır. Bizler Adıyaman’a hizmet için buradayız ve özellikle deprem sonrası yaraların sarılmasında önemli bir görevi hep birlikte yerine getiriyoruz. Ben emek veren herkese teşekkür ediyorum.”



Kaynak : PHA