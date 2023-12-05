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Bu arada 6 adet Motosiklet, 3 adet Konteyner, 1 adet Akü, 1 adet Oto Ses Sistemi Anfisi ve 5 adet Oto Ses Sistemi bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince 1-30 Kasım 2023 tarihleri arasında "Hırsızlık" suçlarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 12 adet motosiklet hırsızlığı, 13 adet açıktan hırsızlık, 8 Adet evden Hırsızlık, 9 adet otodan hırsızlığı, 2 adet işyerinden kurumdan hırsızlık, 1 adet hayvan hırsızlığı olay, güvenlik kamerası ve saha çalışmalar yapılarak aydınlatıldı.

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