Kadir Gecesi’nin bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen kutsal bir gece olduğunu belirten Başkan Hallaç, “Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan’ın sonuna yaklaşırken, Kadir Gecesi’ne ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı, sema kapılarının açıldığı ve duaların kabul edildiği bu gece, bizlere manevi yönden yenilenme fırsatı sunuyor.” dedi.

"Gazze’deki zulüm vicdanları yaralıyor"

Bu mübarek gecenin merhamet ve adalet duygularını yeniden hatırlamak için önemli bir vesile olduğunu belirten Başkan Hallaç, dünyada yaşanan acılara da değinerek, "Ne yazık ki bugün İslam coğrafyası zulüm ve gözyaşıyla sarsılıyor. Başta Gazze olmak üzere, Filistin topraklarında masum sivillerin üzerine yağan bombalar vicdanları yaralıyor. Kadınların, çocukların ve yaşlıların hedef alındığı bu vahşet karşısında insanlık sessiz kalmamalı. Mazlumların yanında dualarımızla, kalbimizle ve dilimizle durmalıyız." ifadelerini kullandı.

Bu mübarek gecenin barış ve hoşgörü ortamının güçlenmesine vesile olmasını temennisinde bulunan Başkan Hallaç, “Kadir Gecesi’nin ilçemize, ülkemize, İslam âlemine ve tüm insanlığa huzur, sağlık, esenlik ve bereket getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Tüm hemşehrilerimin ve İslam dünyasının Kadir Gecesi mübarek olsun.” ifadeleriyle mesajını tamamladı.

Kaynak : PHA