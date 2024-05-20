"Sizler, bizim gözümüz, kulağımızsınız"

En büyük motivasyon kaynağının halkın memnuniyeti olduğunu ifade eden Başkan Hallaç,"Muhtarlarımız bizim mahallelerimizdeki gözümüz, kulağımız ve vatandaş ile aramızdaki köprümüzdür. Muhtarlarımızın görüş ve gözlemleri bizim için çok değerlidir. Allah’ın izniyle toplantılarımızı daha sık gerçekleştireceğiz. Hepimizin ortak noktası halka hizmet etmektir. Katılım sağlayan tüm muhtarlarımıza teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim"dedi.



Kaynak : PHA