Sivrisinek ve karasinek gibi hastalık taşıyan haşerelere karşı mücadelenin etkinliğini artırmak için drone ile ilaçlama çalışmalarına başladığını belirten Belediye başkanı Mehmet Can Hallaç, ‘Bu yenilikçi yöntemle, ulaşılması zor üreme alanlarına daha hızlı ve etkili müdahale ederek, siz değerli hemşehrilerimizin sağlığını korumayı hedefliyoruz. Havaların ısınmasıyla birlikte, periyodik olarak yürüttüğümüz ilaçlama çalışmalarında, doğa dostu ve insan sağlığına zararsız biyosidal ürünler kullanıyoruz. Sizlerden gelen talepler doğrultusunda, açık ve kapalı alanlarda titizlikle çalışmaya devam ediyoruz. Kâhta’mızın huzuru ve sağlığı için yenilikçi adımlar atmaya devam edeceğiz’dedi.

Kaynak : PHA