Etkinliğe Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç’ın yanı sıra gençlik meclisi üyeleri, öğrenciler ve davetliler katıldı. Köprünün tarihi atmosferinde gerçekleşen programda gençler, eğitimden istihdama, sosyal projelerden Kahta’nın geleceğine kadar merak ettikleri soruları doğrudan Başkan Hallaç’a yöneltti. Hallaç, belediyenin gençlik vizyonu, yürütülen çalışmalar ve planlanan projeler hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.



Filistin’e destek mesajı

Program kapsamında, Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla “Filistin Hepimizin Yüreğinde Bir İz” sloganıyla hazırlanan dev bez bayrağa, gençler Filistin bayrağının renkleriyle el izlerini bıraktı. Etkinlikte ayrıca sürpriz hediyeler verildi ve gezi programları düzenlendi.



“Gençlerimiz var oldukça umut da var”

Başkan Hallaç, etkinlik sonunda yaptığı konuşmada gençlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi:



“Kahta Belediyesi Gençlik Meclisimizin düzenlediği bu anlamlı buluşmaya davetleri üzerine katıldık. Gençlerimiz sordu, biz samimiyetle yanıtladık. Hayallerini, hedeflerini ve merak ettiklerini dinledik; elimizden gelen tüm desteği vermeye hazır olduğumuzu bir kez daha ifade ettik. Gençlerimiz var oldukça umut da var demektir. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum.”



Destek veren kurumlara plaket

Etkinliğe katkı sunan Fore Tekstil ve Hasat Şapka firmalarına, gençliğe verdikleri desteklerden dolayı Başkan Hallaç tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. Hallaç, bu tür katkıların gençliğe verilen değerin somut bir göstergesi olduğunu belirtti.

Kaynak : PHA