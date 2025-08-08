Açıklamasını sekiz başlık altında toplayan Alsan, Anahtar Parti’nin yalnızca milletin desteğiyle siyaset yapacağını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:



“Yalnızca milletin hatırına siyaset yaparız”

Alsan, partilerinin hiçbir yapay ittifaka yaslanmayacağını ve sadece milletin desteğiyle hareket edeceğini belirtti:



“Anahtar Parti, kendi yolunu kendi çizen bir harekettir. Biz başkasına değil, bu millete yaslanacağız. Siyaseti iktidar sofralarına oturmak için değil, milletin sofrasını büyütmek için yapıyoruz. Kimin ne dediğine bakmadan, sadece milletimizle birlikte yeni bir yol açacağız.”



“Şehitlerin onuru siyasete kurban edilmemeli”

Komisyon sürecinin, devletin geçmişte verdiği mücadeleyi itibarsızlaştırdığına dikkat çeken Alsan:



“On yıllardır şehit verdiğimiz bu mücadeleyi, masalarda silikleştiriyorsunuz. Devlet ciddiyetle yönetilmediğinde, boşluğu bu milletin evlatları kanlarıyla dolduruyor. Güvenlik güçlerimize duyduğumuz mahcubiyetin sebebi, siyasetin acziyetidir. Devlet, kendi hatalarının bedelini halka ödetemez.”



“Dün lanetlediğinizle bugün masadasınız”

İktidarın çözüm süreci deneyiminden ders almadığını savunan Alsan, geçmişte PKK ve Abdullah Öcalan’a yönelik söylemlerle bugünkü tutum arasındaki farkı eleştirdi:



“Zamanında Öcalan’a en ağır sözleri sarf ederek oy toplayanlar, bugün aynı kişiye barış aktörü muamelesi yapıyor. Dün nefret ettiklerinize bugün lider muamelesi yapıyorsanız, millet bu tavrınızı unutmaz. Terörist başını meşrulaştırmak için devletin en saygın kurumlarını aracı haline getirmek bu ülkeye hakarettir.”



“Bu bir komisyon değil, gizlenmiş bir proje”

Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu’na yönelik en sert eleştirilerden birini dile getiren Alsan:



“Bize bu yapının memleketin geleceğini inşa edeceğini söylüyorsunuz ama yıllardır emanet ettiklerimizi koruyamadınız. Şimdi bir masa kurdunuz ve inandırıcılık istiyorsunuz. Oysa bu bir komisyon değil; önceden yazılmış bir senaryonun yeni sahnesi. Bu halk o filmi daha önce izledi, sonunu da biliyor.”



“Milletin emaneti heba edildi”

İktidara yönelik hesaplaşma çağrısı yapan Alsan, şu değerlendirmeyi yaptı:



“Devleti emanet ettik, idare edemediniz. Meclisi teslim ettik, adaleti sağlayamadınız. 25 yıldır elinizde olan iktidarla memleketi kurtaramadınız. 40 yıldır evlatlarımızı feda ettik, terörü bitiremediniz. Şimdi bir komisyon kurduk diyorsunuz, bizden yine umut bekliyorsunuz. Bu millet artık hesabını soracak.”



“Milletin sabrıyla oynamayın”

Alsan, halkın siyasi tutarsızlıklardan yorulduğunu belirterek:



“Bu millet sizin siyasi laboratuvarınız değil. Dün söylediğinizin zıddını bugün rahatlıkla telaffuz etmenizden bıktık. Milliyetçiliğimizi sorgulamanızdan, değerlerimizi pazarlık konusu yapmanızdan usandık. Sözünüzle işiniz örtüşmediği sürece, bu millet size bir daha itimat etmeyecek.”



“Topluma çağrı”

Açıklamasının sonunda tüm siyasi kesimlere seslenen Alsan, şu çağrıda bulundu:



“Bugün burada sadece bir eleştiri yapmıyoruz; aynı zamanda bir çağrıda bulunuyoruz. Umudu kırılmış MHP’lilere… 25 yıldır değerlerinin hoyratça harcandığını gören AK Partililere… Cumhuriyetin geleceğinden endişe duyan CHP’lilere… Evlatlarını, onurunu, yıllarını PKK’ya kaptırmış muhafazakâr Kürtlere sesleniyorum: Siz yalnız değilsiniz.

Bu topraklarda hâlâ aklıyla konuşan, kalbiyle duyan, vicdanıyla yürüyen bir siyasi hareket var: Anahtar Parti. Gelin, beraber yürüyelim. Çünkü biz sadece iktidara değil, millete talibiz.”

Kaynak : PHA