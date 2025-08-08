TOKİ tarafından yapılan açıklamada, geçici ve kesin kabul işlemleri tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilen 297 konut ve 238 konut projesinde meydana gelen asansör aksaklıklarının, bakım ve işletmeden sorumlu firmada yaşanan ortaklık anlaşmazlığından kaynaklandığı belirtildi.



Açıklamada, durumun tespit edilmesinin ardından aynı gün gerekli tedarikin sağlandığı ve 7 Ağustos 2025 gecesi itibarıyla tüm asansörlerdeki arızaların giderilerek yeniden hizmete alındığı ifade edildi.



TOKİ açıklamasında şu ifadelere yer verildi:



“Adıyaman İli Kahta İlçesi Çobanlı Mahallesi’nde yapımı tamamlanan, geçici ve kesin kabulü yapılarak vatandaşlarımıza teslim edilen 297 konut ve 238 konut projelerinde asansörde oluşan aksaklıkların bakım işletme firmasında yaşanan ortaklık anlaşmazlığından kaynaklandığı tespit edilmiş olup, akabinde aynı gün Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından asansörlerin devreye alınması için gerekli tedarik sağlanarak 07.08.2025 tarihi gecesi tüm asansörlerin aksaklıkları giderilmiş olup devreye alınmıştır.”

