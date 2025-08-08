İl Başkanı Yetiş, görüşmede özellikle poliklinik randevularında yaşanan gecikmelere dikkat çekti. Kalp, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve göz hastalıkları polikliniklerinde ile bu alanlara ilişkin tetkiklerde randevu sürelerinin uzun olmasının hastalar için mağduriyet oluşturduğunu ifade etti.



Deprem sonrası hizmetlerde aksamalar

Yetiş, 6 Şubat depremleri sonrası sağlık hizmetlerinde yaşanan aksamalara da değinerek, özellikle fizik tedavi ve psiko-sosyal destek hizmetlerinde yetersizlik bulunduğunu, bu durumun depremden etkilenen vatandaşların tedavi süreçlerini olumsuz etkilediğini belirtti.



Projeler ve çalışmalar hakkında bilgi

Başhekim Doç. Dr. Kasım Turgut ise hastanede yürütülen mevcut hizmetler, yapılan iyileştirmeler ve planlanan projeler hakkında bilgi verdi. Sağlık hizmetlerinin daha etkin sunulabilmesi için yürütülen çalışmaların sürdüğünü ifade eden Turgut, iletilen taleplerin değerlendirileceğini söyledi.



Ziyaret sonunda HÜDA PAR heyeti, gösterilen ilgi ve paylaşılan bilgiler nedeniyle teşekkür ederek, görüşmeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak : PHA