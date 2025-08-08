Açılış törenine Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, AK Parti Adıyaman milletvekilleri, il protokolü, esnaf ve vatandaşlar katıldı.



“Kiracılara sosyal konut müjdesi”

Bakan Kurum, konuşmasında 6 Şubat depremlerinin ardından ev sahibi olmayan vatandaşlar için de kalıcı çözümler üretmeye çalıştıklarını belirtti:



“Biz Adıyaman’da kiracılarımız için de, ev sahibi olmayan kardeşlerimiz için de çalışmalarımızı yürütüyoruz. İnşallah yıl sonu müjdemizi vereceğiz. Bilhassa depremden hasar görmüş, yakınını kaybetmiş, engelli vatandaşlarımız başta olmak üzere buradaki kardeşlerimiz için de sosyal konut çalışmasını hayata geçireceğiz.



Tabii bunların dışında Adıyaman’ın altyapısını da düşünüyoruz. Bu kapsamda içme suyuyla ilgili çok önemli yatırımlar yaptık. Kanalizasyon, okul ve cami projelerini de tamamlayarak Adıyaman’a kazandıracağız. Bu eserlerin kazanılmasında emeği geçen başta milletvekillerimiz olmak üzere valimize, buradaki tüm katılımcılara teşekkür ediyorum.”



Bakan Kurum, konuşmasının ardından ilk iş yerinin açılış kurdelesini “Ya Allah, Bismillah, hayırlı olsun” sözleriyle kesti.



“Adıyaman’ı gelecek nesillere daha güçlü bırakacağız”

Kurum, ikinci iş yerinin açılışında ise kentin yeniden inşasında gelinen noktayı vurguladı:



“Adıyaman’ın depremden etkilenen iş yerlerini, altyapısını, meydanını bitirdiğimiz ve artık milletimizin hizmetine sunduğumuz bir esnafımız daha hizmete giriyor. Burası gençlerimizin ve Adıyamanlı kardeşlerimizin buluşma mekânı olacak. Şehitlerimizi yâd edeceğiz, onları geri getiremeyiz ama Adıyaman’ı gelecek nesillerimize çok daha sağlam ve güçlü bir şekilde bırakacağız. Bunun mücadelesini yapıyoruz. Bu dükkânımız da bu mücadelenin neticelerinden biridir. Hayırlı uğurlu olsun.”

