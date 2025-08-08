Bakan Kurum, ilk olarak Maraş Pastanesi’nin açılışında konuştu. Adıyaman’ı “göz bebeğimiz” olarak nitelendiren Kurum, 6 Şubat depremlerinden en ağır hasarı alan illerden biri olan Adıyaman’da yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.



“Eylül ayı sonunda inşaat faaliyetleri tamamlanacak”

Bakan Kurum, deprem sonrası yürütülen konut ve iş yeri projelerinde gelinen aşamayı şu sözlerle anlattı:



“İlk günden itibaren Adıyaman için, Adıyaman’ın güzel insanları için hep birlikte mücadele ediyoruz. Mücadelemiz, Adıyaman’ın geleceği adına sağlam, güvenli adımlar atmak, şehrin güzelliğine güzellik katmaktır. Adıyaman, depremde en ağır hasar gören illerimizden biri. Ancak biz her ilde olduğu gibi burada da çalışmalara hızlı başladık.

Hamdolsun bugüne kadar 36 bin konutumuzu ve iş yerimizi vatandaşlarımıza teslim ettik. Kalan yaklaşık 7 bin bağımsız bölümü de önümüzdeki ay tamamlayacağız. Eylül ayı sonunda inşaat faaliyetlerinin büyük bölümü bitmiş olacak. Hak sahipleri için konutlar ve iş yerleri tamamlanmış olacak. Böylece en ağır hasar gören illerden Adıyaman’ı, ilk tamamladığımız illerden biri olarak sizlere kazandıracağız.”



Meydan projesi ve kentin kimliğine katkı

Kent meydanında yürütülen projelerin şehrin tarihini, kültürünü ve kimliğini koruyacak şekilde planlandığını belirten Kurum, ilk etabın tamamlandığını ifade etti:



“Meydan projemizin ilk etabını tamamladık. Bugün burada iki esnafımızın iş yerini dualarla, besmeleyle açıyoruz. Hem Adıyaman’a hem bölgemize hizmet edecek bu işletmelerin yanı sıra, karşısında yapımına başladığımız meydan da Adıyaman’ın tarihine, kültürüne değer katacak. Hepimizin hatıralarını yaşatacağı, birlik ve beraberlik içinde huzur bulacağı bir meydanı yıl sonunda kazandırmış olacağız.”



Kiracılara sosyal konut müjdesi

Bakan Kurum, deprem sonrası ev sahibi olmayan kiracılar için de sosyal konut çalışmaları yürütüldüğünü açıkladı:



“Yıl sonuna doğru bilhassa depremden etkilenen, yakınını kaybeden, engelli vatandaşlarımız başta olmak üzere ev sahibi olmayan kardeşlerimize sosyal konut müjdesi vereceğiz. Adıyaman’ın altyapısına yönelik içme suyu, kanalizasyon, okul ve cami yatırımlarını da sürdürüyoruz. Bu eserlerin hayata geçirilmesinde emeği geçen milletvekillerimize, valimize ve tüm katkı sağlayanlara teşekkür ediyorum.”



Kurum, konuşmasının ardından Maraş Pastanesi’nin açılış kurdelesini “Ya Allah, Bismillah, hayırlı olsun” sözleriyle kesti.



“Adıyaman’ı geleceğe sağlam teslim edeceğiz”

Bakan Murat Kurum, daha sonra Güloğlu Pastanesi’nin açılışına geçti. Burada yaptığı konuşmada, deprem sonrası yeniden inşa sürecinin önemine değindi:



“Adıyaman’ın depremden etkilenen iş yerlerini, altyapısını ve meydanını bitirerek milletimizin hizmetine sunuyoruz. Burası gençlerimizin ve hemşehrilerimizin buluşma mekânı olacak. Şehitlerimizi iade edeceğiz, onları geri getiremeyiz ama Adıyaman’ı gelecek nesillere çok daha sağlam, güçlü bir şekilde bırakacağız. Bunun mücadelesini veriyoruz. Bu açılış da bu mücadelenin somut neticelerinden biridir.”

Kaynak : PHA