Adıyaman'ın Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti'nin yemek programı sonrası Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı ve basın camiasına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Hallaç, gazeteciliğin halk ile kurumlar arasında köprü kuran önemli bir meslek olduğunu vurgulayarak, 'Gazetecilerin daha kurumsallaşması gerektiğine inanıyorum ve bu konuda katkı sunacak kurumların oluşturulması gerekiyor. Günümüzde gazeteciler, geçimlerini sağlamak için farklı yollara başvurabiliyor; bu durum, gazeteciliğe zarar verebiliyor' dedi. Başkan Hallaç, daha önce Perre Haber Ajansı'na verdiği röportaja da açıklık getirdi.

Günümüzde gazetecilerin geçimlerini sağlamak için farklı yollara başvurabildiğini ifade eden Hallaç, 'Bu durum gazeteciliğe zarar verebiliyor. Sürekli olarak 'Neler yapılabilir?' konusunda görüşmelerimiz oluyor. Bazen biz gazetecileri yanlış anlıyoruz, bazen gazeteciler bizi yanlış anlıyor. Ancak bu, gazetecilere karşı bir önyargı anlamına gelmiyor' dedi.

'Gazetecilik, Halk İle Kurumlar Arasında Köprüdür'

Gazeteciliğin halk ile kurumlar arasındaki iletişimi sağlayan önemli bir görev olduğunun altını çizen Başkan Hallaç, 'Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti'ne teşekkür ediyor ve Çalışan Gazeteciler Günü'nü yürekten kutluyorum. Gazetecilik, halk ile tüm kurumlar arasında ilişkiyi sağlayan, haber ulaştıran bir meslek olarak büyük önem taşıyor. Bu nedenle 'gazetecilik' görevi, zor bir sanat olarak görülüyor. Benim dileğim, gazetecilerin işlerinin kolaylaştırılması için gerekli çalışmaların yapılmasıdır' dedi.

'Gazeteciler, Geçimlerini Sağlamak İçin Farklı Yollara Başvurabiliyor, Mesleğin Kurumsallaşması Gerekiyor'

Başkan Hallaç, gazetecilerin daha kurumsallaşması gerektiğine inandığını ve bu yönde katkı sağlayacak kurumların oluşturulmasının önemine dikkat çekerek, 'Gazetecilerin daha kurumsallaşması gerektiğine inanıyorum ve bu konuda katkı sunacak kurumların oluşturulması gerekiyor. Günümüzde gazeteciler, geçimlerini sağlamak için farklı yollara başvurabiliyor; bu durum, gazeteciliğe zarar verebiliyor. Bu nedenle sürekli olarak 'Neler yapılabilir?' konusunda görüşmelerimiz oluyor' ifadelerine yer verdi.

'Gazetecilik, Karşılıklı İletişimle Güçlenecek'

Başkan Hallaç, daha önce Perre Haber Ajansı'na verdiği röportajda, 'Yerel basınla bir sorunumuz olmadı ama basının da kendisini ispatlaması ve geliştirmesi lazım' ifadelerinin basın camiası tarafından eleştirilmesine açıklık getirerek, zaman zaman gazetecilerin kendilerini yanlış anlayabildiğini vurguladı. Gazeteciliğin konuşulması gereken bir konu olduğunu belirten Başkan Hallaç, şu ifadelere yer verdi:

'Bazen biz gazetecileri yanlış anlıyoruz, bazen de gazeteciler bizi yanlış anlıyor. Ancak bu, gazetecilere karşı bir önyargı anlamına gelmiyor; gazeteciliğin de konuşulması gereken bir konu olduğunu her zaman ifade ettim. Belediye başkanları toplumda en çok eleştirilen kesimdir ve belki hiçbiri bu kadar eleştirilmemiştir. Kahta'da yürüttüğümüz hizmetlere rağmen eleştiriler olabiliyor. Ancak gazeteciler de eleştirildiğinde katkı sunmalı; çünkü karşılıklı iletişimle işimizi iyileştirebiliriz. Bu vesileyle tüm gazetecilerin gününü tekrar kutluyor, önümüzdeki günlerde daha güzel çalışmalar olmasını diliyorum.'

Kaynak : PERRE