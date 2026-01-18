Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kış şartlarına rağmen şehrin ana arterlerinde ve altyapısı yenilenen bölgelerde yol bakım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İçme suyu hatları yenilenen Sakarya Caddesi'nde bozulan alanların onarımı ve asfalt serimi için yoğun bir mesai başlatıldı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı ve olumsuz hava koşullarının ardından yollarda meydana gelen bozulmaları hızlıca giderdiklerini ifade etti. Sakarya Caddesi'nin şehir için kritik öneme sahip olduğunu belirten Tutdere, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından üst yapı iyileştirmelerine geçildiğini vurguladı.

'Halkımızın Yanında Olmaya Devam Edeceğiz'

Belediye ekiplerinin kendi imkanlarıyla yama ve asfalt çalışmalarını yürüttüğünü aktaran Başkan Tutdere, 'Adıyaman Belediyesi olarak mevsim şartlarına bakmaksızın sahada yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Kar ve yağmur sonrası bozulan kısımları hızlıca tamir ediyoruz. Temel amacımız, halkımızın yaşamını kolaylaştırmak ve her noktada vatandaşımızın yanında olmaktır' dedi.

Başkan Tutdere'den Dayanışma ve Hizmet Vurgusu

Vatandaşların süreç boyunca gösterdiği sağduyuya teşekkür eden Başkan Tutdere, kentin yeniden inşasında dayanışmanın önemine dikkat çekti. Başkan Tutdere, 'Zorlu şartlara rağmen büyük bir özveriyle çalışan ekiplerime teşekkür ediyorum. Adıyaman halkına hizmet etmek bizim için büyük bir onur ve mutluluk vesilesidir. Bu kenti dayanışma ile hak ettiği yere hep birlikte taşıyacağız' diyerek sözlerini tamamladı.

