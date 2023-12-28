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Samsat Belediye Başkanı ve AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Aday Adayı Halil Fırat, Çukurova'da ihraç fazlası olan ve çiftçinin elinde kalan narenciyeyi üreticiden satın alarak, Adıyaman'da depremzedelere dağıttı.

Adıyaman Vartana Prefabrik Kent'te 25 Ton limonu kapı kapı dağıtan Samsat Belediye Başkanı ve AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Aday Adayı Halil Fırat'a çok sayıda gönüllü genç de eşlik etti. Başkan Fırat, "Halk limon yesin, çiftçimiz zarar etmesin" sloganıyla başlattığı bu kampanyaya katılmak isteyen diğer yerel yöneticilere de arzu etmeleri halinde destek olabileceklerini açıkladı.

25 Ton limonu narenciye üreticisinin bahçesinden toplayarak satın alan ve araçla Adıyaman'a getiren Başkan Fırat, Vartana Prefabrik Kent'teki dağıtımda şu açıklamalarda bulundu.

"Narenciye ihraç fazlalığından ötürü bahçelerde ziyan olma durumundadır. Önümüzdeki yıl ürünlerin daha sağlıklı olabilmesi için narenciyenin bahçelerden toplanması gerekiyor. Bu da zaten zarar gören çiftçilerimize daha büyük maliyetler getirmektedir. Çukurova'da durum böyleyken, Adıyamanımız'da da narenciye fiyatları 15 veya 20 lira civarındadır. Çukurova'daki çiftçilerimize destek olmak amacıyla ve deprem bölgesindeki dar gelirli kardeşlerimizin yanında olmak amacıyla bahçelerden toplattığımız narenciyeyi bugün deprem bölgesinde dağıtıyoruz. Yerel yöneticilere de istirhamım, hem Çukurova'daki çiftçiler için hem de depremzede vatandaşlarımız için narenciyeyi toplayıp kendi bölgelerinde dağıtmalarıdır. Bu konuda yardım ve destek isteyen herkese kapımız açıktır. Her şekilde yardımcı olabiliriz."

Kaynak : PHA