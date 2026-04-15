Türk Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanı Fidan Karakuş, 14-20 Nisan Şehitler Haftası dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı. Karakuş, vatan, bayrak ve millet uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet, minnet ve dualarla andıklarını ifade etti.

Şehitlerin emanetine sahip çıkmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çeken Karakuş, birlik ve beraberliğin korunmasının önemine vurgu yaptı. Açıklamasında, 'Onların emanetine sahip çıkmak, birlik ve beraberliğimizi daim kılmak en büyük sorumluluğumuzdur' ifadelerine yer verdi.

Karakuş, mesajının sonunda tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, 'Ruhları şad, mekanları cennet olsun' dedi.

