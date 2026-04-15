Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu'na teşkilat başkanlığı vizyon toplantısı kapsamında Adıyaman'ın mevcut durumu, öncelikli sorunları ve çözüm önerilerini içeren kapsamlı bir rapor sundu.

Sahadan elde edilen veriler ve vatandaş talepleri doğrultusunda hazırlanan raporda; 6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman'da yaşanan yapısal, ekonomik ve sosyal sorunlar detaylı şekilde ele alındı.

Rezerv Alan Mağduriyeti Gündeme Taşındı

Adıyaman İl Başkanı Alsan, raporunda özellikle rezerv alan uygulamalarının sahada oluşturduğu mağduriyetlere dikkat çekti. Vatandaşların mülkiyet haklarına ilişkin yaşadığı metrekare kaybı, yerinden edilme ve değer eşitsizliği gibi sorunların altı çizilerek; yerinde dönüşümün esas alınması, eşdeğer metrekare garantisinin sağlanması ve sürecin şeffaf yürütülmesi gerektiği vurgulandı.

İnşaat Sonrası İşsizlik Riskine Dikkat Çekildi

Raporda ayrıca, yeniden inşa süreciyle oluşan geçici istihdamın sona ermesiyle birlikte Adıyaman'da ciddi bir işsizlik riski oluşabileceği ifade edildi. Bu kapsamda; organize sanayi bölgelerinin genişletilmesi, tarıma dayalı sanayi yatırımlarının artırılması ve gençlere yönelik meslek dönüşüm programlarının hayata geçirilmesi gerektiği belirtildi.

Kent Merkezindeki Gecikmeler Rapora Yansıdı

Ulu Cami, Varlık Mahallesi ve çarşı projesinde yaşanan gecikmelerin şehir ekonomisi ve sosyal hayat üzerindeki olumsuz etkilerine de yer verilen raporda; projelerin hızlandırılması, etap etap teslim modelinin uygulanması ve esnafa yönelik destek mekanizmalarının güçlendirilmesi önerildi.

Orta Ölçekli Sanayi Siteleri İçin Acil Çağrı

Adıyaman'da üretim ve istihdamın artırılması amacıyla orta ölçekli sanayi sitelerinin acilen kurulması gerektiği ifade edilirken; küçük sanayi ile organize sanayi bölgeleri arasındaki boşluğun giderilmesinin önemine dikkat çekildi.

Genel Başkan Ağıralioğlu'na Sahadan Net Mesaj

Emircan Ahmet Alsan tarafından sunulan raporda, Adıyaman'ın yeniden ayağa kalkabilmesi için sürecin yalnızca fiziki değil; ekonomik, sosyal ve hukuki boyutlarıyla ele alınması gerektiği ifade edildi.

Raporda ayrıca; adalet, şeffaflık ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda atılacak adımların şehrin geleceği açısından hayati öneme sahip olduğu vurgulandı.

Kaynak : PERRE