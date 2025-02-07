"ADIYAMAN HALKI UNUTULMADI, DAYANIŞMA RUHU DEVAM EDİYOR"

Başkan Doğan, Adıyaman’da gerçekleşen anma programına katılarak depremzedelerin yanında olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a, milletvekillerine, misafir belediye başkanlarına ve emeği geçen tüm partililere şükranlarını sundu.



"Bugün burada acılarımızı paylaşan, Adıyaman halkının yanında olan tüm yol arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in Adıyaman’a gelişi, halkımızın yalnız olmadığını bir kez daha gösterdi. Yeni Nikah Salonumuzun yapımına katkı sağlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay’a, organizasyona büyük destek veren Belediye Başkanımız Sayın Abdurrahman Tutdere’ye ve Gölbaşı Belediye Başkanımız Sayın İskender Yıldırım’a teşekkür ediyorum. İlçe başkanlarımız, kadın ve gençlik kollarımız, partililerimiz ve bu büyük acıyı hâlâ yüreğinde taşıyan tüm Adıyaman halkına minnettarım."



"DEPREM ŞEHİTLERİMİZİ UNUTMAYACAĞIZ"

Başkan Doğan, 6 Şubat’ta yaşanan büyük felaketin etkilerinin hâlâ sürdüğünü ve kaybedilen canların hiçbir zaman unutulmayacağını vurguladı:



"Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyorum. Adıyaman, büyük acılar yaşadı ve hâlâ yaralarını sarmaya çalışıyor. Ancak biz birlikte oldukça, dayanışmayı büyüttükçe bu zorlukların üstesinden geleceğiz. Bugün burada bir kez daha gördük ki, Adıyaman halkı sahipsiz değil. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Adıyaman’ın hak ettiği desteği alması için mücadelemizi sürdüreceğiz."



Başkan Doğan, Adıyaman halkının yanında olmaya devam edeceklerini ve dayanışma ruhunu büyüteceklerini belirterek sözlerini tamamladı.