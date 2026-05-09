Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanlığı seçiminde yeniden başkan seçilen Başkan Ziya Duranay, mazbatasını aldı.

Geçtiğimiz günlerde Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen genel kurulda mevcut başkan Ziya Duranay ile Turabi Bayır başkanlık için yarışmış Ziya Duranay 95 oy Turabi Bayır 86 oyda almıştı. Yüksek oy alarak yeniden başkan seçilen Ziya Duranay, Adıyaman Adliyesi'ne birlik üyeleriyle birlikte gelerek burada mazbatasını teslim aldı.

Mazbata töreni sonrası konuşan Başkan Ziya Duranay, 'Yapmış olduğumuz genel kurulumuzda bugün mazbatamızı aldık. Ekip arkadaşlarımızla, oda başkanlarımızla birlikte geldi, mazbatamızı aldık. esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bize destek veren, vermeyen tüm oda başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerime çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra birlik beraberlik içerisinde kaldığımız yerden tekrar devam edeceğiz. Esnaf sanatkarın sorunlarıyla ilgileneceğiz. Yine burada hizmet için varız, esnaf için varız' diye konuştu.